BERLIN (dpa-AFX) - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat die Einigung von CDU/CSU und SPD bei der Grundrente als "ganz guten Tag" für die große Koalition bewertet. "Die Kuh ist vom Eis", sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag in Berlin. Er sei wirklich erleichtert. "Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet, und zwar perfekt abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, über den Fortbestand zu diskutieren." Man habe ein "echtes Gerechtigkeits- und Leistungspaket" geschnürt, sagte Söder. Dieses zeichne sich durch eine gute Balance aus. Union und SPD hätten sich nicht in ideologische Nischen zurückgezogen, "sondern am Ende eine vernünftige Lösung für ganz Deutschland erreicht"./sk/DP/jha

AXC0059 2019-11-10/17:20