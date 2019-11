ETF von Blackrock auf koreanische Aktien mit Pullback-Chance nach dem Gap von letzter Woche

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US4642867729Der ETF auf koreanische Aktien hat in den vergangenen sechs Monaten mit einem Plus von 9,4 Prozent überzeugt. Die Tatsache, dass der Kurs seit Anfang Oktober stets oberhalb des 20er-EMA verläuft, unterstreicht die bullische Gesamtlage. In der vergangenen Woche gab es ein Gap nach oben, das zwischenzeitlich von einer Konsoliderung gefolgt war.Der iShares MSCI South Korea ETF enthält unter anderem Aktien des Elektronikgiganten Samsung oder des Automobilherstellers Hyundai Motor, die auch in Europa bestens bekannt sind. Allein zur geografischen Diversifizierung der Risiken erscheint dieser ETF interessant. Das ostasiatische Land gilt als aufstrebende Industrienation. Hinzu kommt die insgesamt bullische Chartformation, die nach dem laufenden Pullback einen Ausbruch erwarten lässt.Wenn es so läuft wie erwartet, könnte das Kaufsignal bei 61,20 USD oberhalb der Kerze vom Freitag und der Stopp Loss unter der Oberkante des Gap bei 60,60 USD gesetzt werden. Ein Vorteil besteht darin, dass wir auf Quartalszahlen keine Rücksicht nehmen müssen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in EWY.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ewy-mit-samsung-und-hyundai-motor-durchstarten/