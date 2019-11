DAX visiert nach Bruch 13.000 sein Allzeithoch an

Der November konnte nahtlos an die Gewinne im Oktober anknüpfen und die Rallye im DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) fortsetzen. Dabei übersprangen wir nicht nur die runde Marke von 13.000 Punkten, sondern legten bis auf Freitag jeden Tag noch eine "Schippe" an Performance drauf. So steht ein neues Jahreshoch bei 13.300 und eine November-Performance von knapp drei Prozent auf dem Kurszettel.

Gleich zum Wochenstart fiel die runde Marke von 13.000 Punkten und damit eine psychologische Barriere, über die sich Anleger im Oktober den Kopf zerbrochen und Charttechniker den Kopf gestoßen hatten. So titelte auch meine Vorwochenanalyse, welche als Bezug hier noch einmal verlinkt ist.

Dieser Schritt galt dann als weitere Initialzündung für die Bullen. Sie griffen freudig zu und verhalfen dem DAX zu einem starken Wochenauftakt und einem Gewinn von 151 Punkten. Doch dieses Niveau war noch lange nicht das Ende der Rallye. An den weiteren Handelstagen ging es ebenfalls weiter stetig nach oben. Vor allem die Meldung zum Handelsstreit zwischen China und den USA am Donnerstagmorgen heizte die Stimmung noch einmal an und verhalf dem DAX auf bis zu 13.300 Punkte. Es wurde eine erste Einigung erzielt, die zum schrittweisen Abbau der Strafzölle führt. Unterschrieben ist dies noch nicht - jedoch allein die Meldung genügte für eine Erleichterung an den Aktienmärkten. Das Ausruhen am Freitag ist daher nicht als Trendwechsel zu verstehen und tut dieser starken Woche aus Trend-Sicht keinen Abbruch.

Sehen Sie hier die einzelnen Handelstage noch einmal in der Zusammenfassung:

Sie zeigt eindeutig, wie stark das Momentum am Aktienmarkt auf der Oberseite ist. Sicherlich auch inspiriert durch die Rekordstände an der Wall Street in dieser Woche. Diese Bewegung ist im Chartbild als klar positiver Wochentrend zu sehen:

Dabei hat sich nun im großen Chartbild das Allzeithoch in greifbarer Nähe gezeigt. Es liegt nun nur noch wenige Prozent entfernt. Im Jahr 2017 standen wir mit 13.478 Punkten und gleich zum Start von 2018 mit 13.559 Punkten auf Rekordniveau, welches nun anvisiert werden könnte. So nah waren wir diesem Punkt seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

