Am 14. Januar 2020 stellt Microsoft den Support für die zehn Jahre alte Betriebssystemversion Windows 7 ein. Dennoch nutzen Hunderte Millionen Menschen das veraltete OS - trotz Risiken. In wenigen Wochen gehen bei Windows 7 die Lichter aus - jedenfalls, was die Versorgung mit wichtigen Sicherheitsupdates angeht. Für 14. Januar 2020 hat Microsoft das Support-Ende für seine mittlerweile zehn Jahre alte Betriebssystemversion angekündigt. Aller Sicherheitsrisiken und der zahlreichen Wechselaufforderungen Microsofts zum Trotz halten aber Hunderte Millionen Nutzer an Windows 7 fest, ...

