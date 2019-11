Align Technology - die Aktie könnte bald den Turbo zünden!

Breakout - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Vom Allzeithoch im September 2018 bei 398 USD bis zum Tief diesen Jahres, hat der Technologie-Konzern um rund 55 Prozent korrigiert. Nach der geglückten Bodenbildung liefert uns Align Technologie nun wieder ein attraktives Setup. Den Hersteller von digitalen 3D-Scannern und Clear Alignern für die Kieferorthopädie haben wir bereits am 13.10. hier auf ratgebergeld.at vorgestellt. Damals notierte die Aktie noch bei 200 USD. Wer in diesem Bereich seinen Einstieg gefunden hat, kann sich nun bereits über einen ca. 30 prozentigen Zuwachs freuen.Align konsolidiert in einer engen Range unter dem Widerstandsbereich der sich bei 262 USD gebildet hat. Der Breakout könnte kurz bevor stehen. Wir sollten mit einer dynamischen Bewegung nach oben rechnen. Die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 20 hat die Aktie zwar bereits weit hinter sich gelassen, dies ist aber aufgrund der engen Konsolidierung über die Zeitebene in diesem Fall zu vernachlässigen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Breakout über 262 USD vollzieht. Hier ist auf Intraday Setups zu achten. Der Stopp würde bei aggressiveren Tradern unter die Breakout-Kerze gehen, defensivere Trader können der Aktie auch mehr Luft geben, und den Bereich unter der Range bei 252 USD wählen.Meine Meinung zu Align ist bullisch