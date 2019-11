Vieles sortiert sich um in diesen Tagen, Investoren finden offensichtlich neue Favoriten. Das einst hochgelobte Einhorn Uber etwa hat eine harte Woche hinter sich. Die Verluste steigen beim Fahrdienstanbieter aus den USA fast so schnell wie der Umsatz. Seit Mittwoch dürfen Altaktionäre aus dem Börsengang vom Mai verkaufen, und sie tun es in Massen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...