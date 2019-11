Fünf Nationen wollen einen "modernen Balkan" schaffen. Nach dem Vorbild des Schengen-Abkommens der EU soll eine Freihandelszone entstehen.

Fünf der sechs westlichen Balkanstaaten wollen in ihrer Region die Grenzen abbauen. Ziel sei eine Freihandelszone nach dem Vorbild des Schengen-Abkommens in der EU, erklärten die Ministerpräsidenten Nordmazedoniens und Albaniens, Zoran Zaev und Edi Rama, der bosnische Regierungschef Denis Zvizdic sowie der serbische Präsident Aleksandar Vucic bei einem Treffen in Ohrid.

Montenegro wurde von Wirtschaftsministerin Dragica Sekulic vertreten. Sie bekräftigten zugleich, das ein EU-Beitritt ihr wichtigstes Ziel sei. Dazu gebe es keine Alternative, hieß es in ihrer Abschlusserklärung.

Bosnien-Herzegowina hat Interesse bekundet, dem auch "kleines Schengen" genannten Projekt ...

