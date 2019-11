Das weltweit tätige Kosmetikunternehmen war Sponsor eines Symposiums zu Hautbarrieren und Hautrötungen mit renommierten Dermatologen

Als weltweit führendes Unternehmen für Hautpflege-Innovationen setzte Mary Kay Inc. sein Engagement für die Weiterentwicklung der Hautwissenschaft als Symposiumsponsor auf der 44. Jahrestagung von The Japanese Society of Investigative Dermatology (JSID) fort. Auf der Konferenz vom 8. bis 10. November in Aomori, Japan, bot das Symposium zu Hautbarrieren und Hautrötungen eine kollaborative Umgebung, um technologische Fortschritte und Durchbrüche in Bezug auf die Hautgesundheit auszutauschen.

Die Mission der im Jahr 1981 gegründeten JSID besteht darin, die nächste Generation von Dermatologen durch die Förderung der Zusammenarbeit und des wissenschaftlichen Austauschs zwischen allen dermatologischen Gesellschaften zu inspirieren und anzuregen. Die Gesellschaft möchte auch die Position der Dermatologie in der interdisziplinären Welt stärken, indem sie die Qualität von Wissenschaft und Forschung verbessert, um eine gesunde Haut zu erhalten und die Behandlung von Hautkrankheiten weiter voranzutreiben. JSID ist die größte und bekannteste Organisation auf dem Gebiet der Dermatologieforschung in Japan. Sie unterstützt junge Akademiker durch die Organisation von Seminaren, um vielversprechende junge Ärzte zu ermutigen, in die dermatologische Forschung zu gehen.

Auf dem von Mary Kay gesponserten Symposium zu Hautbarrieren und Hautrötungen fungierte Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer bei Mary Kay Inc., als Moderatorin eines Panels. Das Panel untersuchte Strategien zum Schutz vor der Umwelt gegen Hautalterung bei Asiaten, die Proteinantwort auf Hautentzündung und Hautbarrieredefekte.

"Empfindliche Haut betrifft etwa die Hälfte aller Frauen auf der ganzen Welt. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Hautpflegeprodukten für "empfindliche Haut" und zur "Linderung von Rötungen", die in Asien verkauft werden, gestiegen", sagte Dr. Gildea. "Die Hautbarriere wird ständig durch UV-Strahlen, Dunst und Smog belastet, die Schadstoffe wie Ruß, Chemikalien und Schwermetalle enthalten. Diese Schadstoffe können sich auf der Haut ansammeln und zu anhaltenden Rötungen oder Gesichtsrötungen führen. Daher suchen Verbraucher nach Produkten, die lindern und der empfindlichen Gesichtshaut helfen."

Zu den Panel-Rednern des Symposiums gehörten drei renommierte Dermatologen:

Akimichi Morita , MD Ph.D., Department of Geriatric and Environmental Dermatology an der Graduate School of Medical Sciences der Universität Nagoya

"Als global agierendes Unternehmen ist es wichtig, dass wir ein breites Produktportfolio haben, das den vielfältigen Bedürfnissen von Frauen weltweit gerecht wird. Dieses Portfolio kann wachsen und sich bei Bedarfsänderungen weiterentwickeln", sagte Dr. Gildea. "Durch die Teilnahme an Veranstaltungen wie JSID sind wir in der Lage, relevante Forschungsergebnisse kennenzulernen und auszutauschen und gleichzeitig weiterhin bahnbrechende Produkte mit starken Vorteilen zu entwickeln, die die von Frauen gewünschten Vorteile für die Hautpflege bieten."

Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete vor mehr als 55 Jahren ihr Kosmetikunternehmen mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte herzustellen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay widmet sich der Erforschung der Wissenschaft hinter der Schönheit und der Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik, Duftstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Über die Mary Kay Foundation? hat das Unternehmen mehr als 78 Millionen US-Dollar für die Krebsforschung und Unterkünfte für Opfer häuslicher Gewalt bereitgestellt. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter mit einem Lippenstift nach dem anderen.

