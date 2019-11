Jahre des Erfolgs haben den Konsumgüterkonzern Henkel träge gemacht. Der neue Chef soll mehr Dynamik entfachen - obwohl er seit Jahren im Vorstand sitzt. Die Personalie rückt ein mächtiges Führungsgremium in den Fokus.

Glamour stand hoch im Kurs, als Henkel Anfang August zum "Preis der Diana" auf die Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg geladen hatte. Bei strahlend blauem Sonntagshimmel und 28 Grad tummelten sich 20.000 Pferdesportfans, kurz nach Mittag begrüßte Konzernchef Hans Van Bylen im Henkel-Zelt knapp 400 Ehrengäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur. An Tagen wie diesen sei immer gutes Wetter, sagte der 58-Jährige gut gelaunt, und schloss mit den Worten: "Der Henkel-Renntag bietet weit mehr als Galopprennen - er ist ein Familienfest."

So betont friedvoll und harmonisch geht es in und um den Düsseldorfer Konsumgüter-Konzern seit vielen Jahren zu - und lange hat das auch sehr gut funktioniert. Während andere Unternehmen unter Marktturbulenzen, Strategiefehlern und Machtkämpfen litten, schien Henkel ein Konzern ohne Probleme zu sein. Starke Marken in den drei Geschäftsbereichen Kosmetik (Schwarzkopf, Dial), Klebstoffe (Pritt, Pattex, Loctite) und Waschmittel (Persil, Somat) stabilisierten ihn ebenso wie der Rückhalt der Eignerfamilie. Die besitzt 61 Prozent des Unternehmens, das reicht für die totale Kontrolle.

Bieder, behäbig, fast langweilig

Offenbar wurde bei Henkel am Ende aber zu viel stabilisiert und zu wenig vorangetrieben. Derzeit wirkt der Konzern zunehmend behäbig, bieder, fast langweilig. Es scheint, als habe Vormann Van Bylen den legendären Persil-Claim "Da weiß man, was man hat" ein wenig zu ernst genommen und dabei die Zukunft aus dem Blick verloren. Ein Jahr vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit muss er im Dezember seinen Posten räumen. Sein Nachfolger, der aktuelle Finanzchef Carsten Knobel, soll das Unternehmen mit fast 50.000 Mitarbeitern dann wieder aufwecken. Einfach wird das nicht. Mitte August hatte Henkel mit der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr unangenehm überrascht. Die hatte vor allem konjunkturelle Gründe. Gedrückt hat etwa der Einbruch beim für die Klebstoffsparte besonders wichtigen Autoabsatz. Hinzu kommt aber eine ganze Reihe von strukturellen Schwächen: Das Kosmetikgeschäft wirkt altertümlich, selbst die Waschmittelsparte um das Flaggschiff Persil hat zuletzt an Umsatz verloren. Zudem ist unklar, wie sich der Konzern konkret digitalisieren will.

Das Bild, das die Manager in der gläsernen Zentrale im Düsseldorfer Stadtteil Holthausen derzeit produzieren, ist damit zumindest ungewohnt. Noch jammert das Unternehmen auf hohem Niveau - Henkel erwirtschaftet nach wie vor genug Geld, um rund 130 Familienangehörige und die übrigen Aktionäre mit Dividenden zu alimentieren. Doch Start-ups, Drogerieketten und Konkurrenten drücken Henkel-Produkte auffallend oft an den Rand der Supermarktregale - ein Markengigant gerät unter Druck.

In der Situation soll Knobel Aufbruchstimmung vermitteln. Van Bylen, der den Job 2016 vom charismatischen Dänen Kasper Rorsted übernahm, ist das nicht geglückt. Der Flame, der seit mehr als 35 Jahren im Dienst des Konzerns steht, gilt zwar als fleißig und pedantisch, aber auch als menschenscheu und ruppig im Umgang. Für seine akribische Arbeitsweise ist er ebenso berühmt wie berüchtigt. Knobel gilt als mitarbeiternäher, "viele Kollegen sind mit der Wahl sehr zufrieden", sagt ein Henkel-Manager. Aber ist der ...

