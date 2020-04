Eine echte Erfolgsgeschichte: 20 Jahre ETF-Handel in Europa

Heute vor 20 Jahren war es so weit. Am 11. April 2000 wurden die europaweit ersten ETFs (Exchange Traded Funds) auf Xetra gelistet. Für die Deutsche Börse ein Grund, zum Feiern. Schließlich haben sich ETFs in den vergangenen Jahren als eine wahre Erfolgs-Story entpuppt.

Aktiv gemanagte Indexfonds schaffen es nur selten ihre Vergleichsindizes in Sachen Performance zu schlagen. Warum sich also nicht die hohen Kosten sparen und gleich in Produkte investieren, die die Entwicklung wichtiger Indizes möglichst genau nachvollziehen? In den vergangenen Jahren haben immer mehr Anleger die Vorzüge erkannt. Die Deutsche Börse blickte nun auf die Anfänge dieser Erfolgsgeschichte zurück.

Laut Angaben des Börsenbetreibers machten zwei börsengehandelte Indexfonds von Merrill Lynch International, die im Xetra-Handel der Deutschen Börse starteten und mit denen Investoren in den EURO STOXX 50 und den STOXX Europe 50 investieren konnten, den Anfang. Heute notieren mehr als 1.500 ETFs auf Xetra. Mit dieser Auswahl und einem monatlichen Handelsvolumen von 13 Mrd. Euro ist Xetra bis heute europaweit führend, heißt es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...