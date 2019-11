Die weltführenden Flugzeugausrüster im Kernsegment der Turbinen und Motoren, MTU (DE000A0D9PT0) und SAFRAN S.A. (FR0000073272) verbindet bereits eine lange Historie, und zwar natürlich über den ursprünglichen "Kampf" an den verschiedenen nationalen, französischen wie deutschen Fronten während des Ausbreitung des Nationalsozialismus in Deutschland sowie des anschließenden Eintritts beider Nationen in den 2. Weltkrieg. Wie aus ehemaligen national feindlich gesonnenen Unternehmen im Zuge anschließender stabiler politischer Entspannungsprozesse trotz weiterhin konkurrierender Kernbereiche dennoch im Zeitablauf auch zugleich wachsende Kooperationspartnerschaften mit gleichzeitiger Ertragsstützung zum Wohl beider Gesellschaften hervorgehen können, illustriert die Geschichte von MTU und Safran bestens. Auf Basis dieser gerade im Wirtschaftsbereich selten anzutreffenden Strategie, sich in diversen besonders relevanten Geschäftsprojekten auch durchaus pragmatisch "mit dem Feind zu verbünden", unterziehen wir die Aktien von MTU und Safran in dieser neuen Ausgabe des BÖRSENDUELLS daher nun einer vergleichenden Analyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...