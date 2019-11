Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Der Betriebsrat des Autobauers will den Antriebsstrang für Elektroautos unbedingt im Stammwerk Untertürkheim bauen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht, Konzernchef Källenius muss sparen. Zugleich überbieten sich Zulieferer mit Angeboten, den Antriebsstrang komplett zu liefern. Nun droht der Betriebsrat mit einem Aufstand. (Handelsblatt S. 16)

HUAWEI - Die Bundesregierung ringt um die Frage, ob das chinesische Unternehmen am Aufbau des 5G-Netzes beteiligt werden soll. Die Familienunternehmer in Deutschland sehen Gefahren für die technologische Unabhängigkeit und Datensicherheit. Kostenargumente dürften keine Rolle spielen. (Handelsblatt S. 10)

ENERCON - Nach dem geplanten Stellenabbau in Werken des Windradherstellers Enercon wächst die Angst vor einem Kahlschlag in der ganzen Branche. In dieser Woche sollen erste Gespräche mit Landes- und Bundespolitik beginnen, um Auswege aus der Krise des Unternehmens zu skizzieren und die Folgen für betroffene Regionen abzumildern,. Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig fordert Hilfe für die Industrie. (FAZ S. 26)

KNAUF - Mit Milliarden-Akquisitionen hat das Familienunternehmen Knauf seine Position als Baustoffkonzern ausgebaut. Nun nehmen die Franken Afrika ins Visier. Konjunkturflaute oder Handelskriege fürchten sie nicht. (SZ S. 19)

HECKLER & KOCH - Der stark verschuldete Waffenhersteller Heckler & Koch, der mit dem Sturmgewehr G36 ein wichtiger Lieferant der Bundeswehr ist, steht überraschend zum Verkauf. Laut einem Focus-Bericht handelt es sich bei dem Kaufinteressenten um ein Konglomerat von Unternehmen aus verschiedenen Weltregionen, und zwar von den Barbados, den USA, Neuseeland, Malta und Luxemburg. (FAZ S. 17/Welt S. 10)

November 11, 2019

