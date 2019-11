Anleger dürften zum Wochenbeginn zunächst die weitere Entwicklung in puncto Handelsstreit abwarten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 0,12 Prozent moderat im Minus bei 13 212 Punkten. Damit würde der Dax - nach dem Hoch am Donnerstag bei rund 13 300 Punkten - die Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen.

US-Präsident Donald Trump hat sich über die Geschwindigkeit der Handelsgespräche mit China beklagt. Die Gespräche gingen voran, aber langsam, "viel zu langsam für mich", sagte Trump am Samstag. Er betonte erneut, dass vor allem China Interesse an einem Abkommen habe. "Wenn es kein großartiger Deal ist, werde ich ihn nicht machen", sagte Trump.

In Asien standen die Börsenampeln daraufhin auf rot, vor allem in Schanghai und Hongkong gerieten die Aktienkurse unter Druck. Zudem hat sich die Inflation in China im Oktober überraschend beschleunigt. Die Verbraucherpreise legten im Oktober deutlich stärker zu als Analysten erwartet hatten. Größere Impulsgeber von der Konjunktur und der Saison der Quartalsberichte stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda./bek/fba

