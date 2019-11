Highlight Event and Entertainment AG trauert um Verwaltungsrätin Aline Studhalter EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges Highlight Event and Entertainment AG trauert um Verwaltungsrätin Aline Studhalter 11.11.2019 / 07:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Highlight Event and Entertainment AG trauert um Verwaltungsrätin Aline Studhalter Mit grosser Bestürzung hat der Verwaltungsrat der Highlight Event und Entertainment AG erfahren, dass Aline Studhalter unerwartet verstorben ist. Aline Studhalter war seit 2018 nicht-exekutive Verwaltungsrätin der Highlight Event und Entertainment AG. Verwaltungsrat, Management und Mitarbeitende der Highlight-Gruppe sind zutiefst betroffen und sprechen den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 908977 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908977 11.11.2019 CET/CEST ISIN CH0003583256 AXC0048 2019-11-11/07:15