Als vollen Erfolg kann Bluestone Resources Inc. (ISIN: CA09626M3049 / TSX-V: BSR) sein Bohrprogramm auf seinem ‚Cerro Blanko'-Projekt im südöstlichen Guatemala bezeichnen. Durch 66 Füllbohrungen, die in den vergangenen neun Monaten zum Großteil auf der ‚North Zone' niedergebracht wurden, konnten wesentliche Teile der bestehenden Ressource in die höherwertigen Ressourcenkategorien überführt und insgesamt auch erweitert werden. Die Ressourcenteile in der hochwertigsten gemessenen (‚measured') Kategorie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...