Einmal die Kellertreppe runter…Angeschlagen und auf wackeligen Beinen…Der Dampfer wird auf Grund laufen…Das Imperium schlägt zurück…Gold nochmals unter 1000$ die Unze…Das sind nur ein paar der Titel der letzten Wochen und Monate. Seit dem 13.09.2019 haben wir uns mit größtmöglicher Deutlichkeit in unseren Publikationen positioniert. Wie 2011, als wir kurz vor dem Crash standen, wollte keiner etwas davon hören.Nirgends sind die Anleger so emotional behaftet wie in den Metallen.Wir wären wahnsinnig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...