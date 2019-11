flatex Morning-news Silber: Der Edelmetallsektor - und vor allem Gold und Silber ...

Der Edelmetallsektor - und vor allem Gold und Silber - traten am Donnerstag überwiegend auf der Stelle und wiesen zum Abend hin leichte Abgaben auf. Sowohl Gold als auch Silber schwangen mit dem Gemütszustand der Marktteilnehmer, die zwischen Enttäuschung und neu geschürten Hoffnungen in Sachen Handelsdeal zwischen den USA und China hin- und herpendelten. Aktuell trug eine an die US-Handelsdelegation adressierte Einladung der Chinesen zu weiteren Verhandlungen zu neuem Hoffnungsschimmer bei, was die Aktienmärkte etwas stabilisierte und vice versa den Edelmetallsektor etwas belastete.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 12. November 2019 bei 16,65 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei 17,36/17,95/18,15/18,50/18,94 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 16,65 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 16,21/15,94/15,50 und 14,79 US-Dollar.

