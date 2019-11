Heute ist Onlineshopping-Day! Gleichzeitig beginnt der Karneval mit dem 11.11. und Schmuck ist ein besonderes Thema deshalb, weil nach dem Kauf von Tiffany zwei andere große Adressen in den Blickpunkt geraten. Nämliche Richemont und Swatch. Die beiden Schweizer sind eine Herausforderung: Richemont verliert im Moment Geschäfte in Hongkong infolge der dortigen Unruhen - entsprechend fallen die Zahlen und die Prognosen schlechter aus. Knapp 8 % Kursverlust sind jedoch zu viel! In Stellung gehen!



Ihre Bernecker Redaktion / wwww.bernecker.info