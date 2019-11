FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SP7C XFRA IT0005187940 ITALIAONLINE NOM.

XFRA US76133C1036 RESTORATION ROBOT. -,0001

XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3

XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1

RM9 XFRA AU000000ENT8 ENTERPRISE METALS LTD

XFRA AU000000BLY8 BOART LONGYEAR GROUP

XFRA US89237H1005 TRACON PHARMACEUT.DL-,001

7X9 XFRA SE0005308541 SALTX TECHNOLOGY HLDG B