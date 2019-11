FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CD8 XFRA US2264061068 CRESUD SA COM. IND.ADR/10

TPV XFRA BMG8984D1074 TPV TECHNLGY DL-,01

IRYA XFRA US4500472042 IRSA INV. Y REPR. ADR 10