FRANKFURT (Dow Jones)--Die PBB Deutsche Pfandbriefbank hat im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten von höheren Erträgen profitiert und auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäftsvolumen im Hauptgeschäftsfeld gewerbliche Immobilienfinanzierung legte in den neun Monaten zudem deutlich auf 6,9 von 5,5 Milliarden Euro zu. Die PBB hat bereits in der Vorwoche vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und den Ausblick angehoben.

"Das Kerngeschäft der PBB zeigt sich weiter stabil mit einem guten Zinsergebnis, starkem Neugeschäft und niedrigen Kosten für die Refinanzierung", sagte Vorstandschef Andreas Arndt laut Mitteilung.

Die PBB bestätigte das bereits in der Vorwoche vorab veröffentlichte Vorsteuerergebnis von 70 Millionen Euro im dritten Quartal bzw 187 Millionen in den ersten neun Monaten. Im Vorjahreszeitraum hatte es bei 49 bzw 171 Millionen Euro gelegen.

Unter dem Strich verdiente das Institut im dritten Quartal 56 Millionen Euro nach 39 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die operativen Erträge legten auf 133 von 119 Millionen Euro zu.

Im laufenden Jahr rechnet die PBB mit einem Vorsteuergewinn von 205 bis 215 Millionen Euro. Die neue Prognose berücksichtigt für das Schlussquartal bei stabilem Zinsergebnis deutlich höhere Aufwendungen. Insbesondere geht die Bank angesichts fortgesetzter konjunktureller Unsicherheit von einer Anpassung der Risikovorsorge aus. Hinzu kämen, analog zum Vorjahr, höhere Aufwendungen für Regulatorik und Investitionen.

Beim Neugeschäftsvolumen im der gewerblichen Immobilienfinanzierung wird 2019 weiterhin mit 8,5 bis 9,5 Milliarden Euro gerechnet.

November 11, 2019 01:31 ET (06:31 GMT)

