Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies einen positiven Grundtenor aus.Zum einen kletterte die Anzahle offener Kontrakte (Open Interest) mit 690.200 Futures auf ein neues Rekordhoch. Außerdem sind in der Woche zum 5. November sowohl Großspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) optimistischer geworden. Die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) dieser spekulativen Marktakteure ...

Den vollständigen Artikel lesen ...