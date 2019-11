Nikki Haley war bis Ende 2018 US-Botschafterin bei der UN. Jetzt greift sie den Ex-US-Außenminister Rex Tillerson und Ex-Stabschef John Kelly an.

Die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen US-Außenminister Rex Tillerson und Ex-Stabschef John Kelly erhoben. Tillerson und Kelly hätten US-Präsident Donald Trump während ihrer Amtszeit in seiner Autorität untergraben und sie dafür gewinnen wollen, schreibt Haley nach Berichten von US-Medien wie der "Washington Post" in einem Buch, das in den USA am Dienstag erscheint.

Kelly und Tillerson hätten ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...