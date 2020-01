Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat über ihren Sprecher eine reservierte Reaktion auf die Forderungen von CSU-Chef Markus Söder nach einer personellen Veränderung im Bundeskabinett gezeigt. "Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen, mit allen Ministern gut und gern zusammen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Diese Bundesregierung hat eine Vielzahl von Projekten," betonte er. Man müsse dabei allerdings an manchen Stellen durchaus an "Tempo zulegen", hob er hervor. "Aber das Essenzielle ist, sie arbeite gern mit allen Ministerinnen und Ministern zusammen."

Söder hatte in der Bild am Sonntag bis Mitte des Jahres eine Verjüngung des Regierungsteams gefordert. Bei einer Pressekonferenz am Montag vor einer CSU-Klausurtagung in Kloster Seeon sprach er von "neuem Schwung" im Bundeskabinett und einer personellen "Verstärkung". Ältestes Mitglied in Merkels Kabinett ist Söders Vorgänger als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, der 70-jährige Bundesinnenminister Horst Seehofer.

