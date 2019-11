Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Lediglich am Freitag schloss der DAX im Minus. An den anderen Tagen legte er teils kräftig zu. Insgesamt belief sich das Plus in der vergangenen Woche auf rund zwei Prozent. Die Marktidee ist diesmal Gold.