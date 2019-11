Per 08.11.2019, 12:27 Uhr wird für die Aktie 1&1 Drillisch am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 24.3 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Die Aussichten für 1&1 Drillisch haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell". 1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen ...

