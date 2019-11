DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

XTR.II EUR CO.BD EX FI.IC XB4N LU0484968655 BAW/UFN

XTR.II ITALY GOV.BD 1D XBO1 LU0613540185 BAW/UFN

XTR.II US TREAS.IN.LI. 1D D5BF LU0429459513 BAW/UFN

XTR.II IT.GO.AG.BD SW. 1D XBO3 LU0613540698 BAW/UFN

XTR.II EUR.GOV.BD10-15 1C DBXC LU0290357333 BAW/UFN

XTR.II GE.GO.BD3-5SW.1DEO XGN5 LU0613540854 BAW/UFN

XTR.II GER.GOV.BD7-10 1DE XG71 LU0730820569 BAW/UFN

XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1D XD5F LU0835262626 BAW/UFN