DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Veterans Day.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Extrem steigende Preise für Schweinefleisch treiben die Inflationsrate in China an. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 3,8 Prozent. Das war der stärkste Anstieg seit über sieben Jahren. Erwartet worden war lediglich ein Plus von 3,5 Prozent. Im September hatte das Plus noch bei 3,0 Prozent gelegen. Treiber der Inflation sind die Preise für Schweinefleisch: Hier ergab sich binnen Jahresfrist ein Plus von 101,3 Prozent. Das allein habe 2,43 Prozentpunkte zur Inflationsrate beigetragen, so die nationale Statistikbehörde des Landes. Die Erzeugerpreise gingen dagegen deutlich zurück: Hier zeigt die Jahresrate ein Minus von 1,6 Prozent, die Vorabschätzung hatte bei minus 1,5 Prozent gelegen.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- % S&P-500-Future 3.082,10 -0,28% Nikkei-225 23.331,84 -0,26% Hang-Seng-Index 26.925,74 -2,62% Kospi 2.124,09 -0,61% Shanghai-Composite 2.911,56 -1,78% S&P/ASX 200 6.772,50 +0,72%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Neuerliche gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong sorgen für Kaufzurückhaltung, insbesondere in Hongkong. Hinzu kommt, dass es im US-chinesischen Handelsstreit nicht voran geht und US-Präsident Donald Trump sogar für einen Dämpfer gesorgt hatte mit der Aussage, für den Fall eines ersten Abkommens zwischen beiden Seiten über eine Senkung der Strafzölle noch nicht entschieden zu haben. Daneben drücken neue Preisdaten aus China zusätzlich auf die Stimmung, weil sie tendenziell den Spielraum der Notenbank für konjunkturelle Stimuli einengen. Als weiteren Grund für den schwachen Markt in Hongkong führen Marktteilnehmer das möglicherweise anstehende Zweitlisting von Alibaba an. Dies dürfte viel Liquidität absorbieren. In Australien stiegen die Kurse. Händler verwiesen hier auf die neuen Rekordstände an der Wall Street als Kurstreiber. Allerdings blieben Rohstoffaktien außen vor. Sie fielen teils sogar deutlich zurück wegen sinkender Preise für Eisenerz. In Tokio fielen Bridgestone um 0,8 Prozent, nachdem der Reifenhersteller im dritten Quartal zwar mehr verdient aber auch den Ausblick gesenkt hatte. Für Honda ging es um 4,2 Prozent nach oben. Der Nettogewinn des Autoherstellers war in dessen zweitem Geschäftsquartal zwar zurückgegangen, aber längst nicht so stark wie Analysten befürchtet hatten.

US-NACHBÖRSE

Tupperware Brands kamen unter die Räder gekommen, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, die Quartalsdividende ausfallen zu lassen. Der Kurs gab um 8,4 Prozent nach. Für Nine Energy Service ging es um 4,9 Prozent nach unten. Gewinnseitig hatte der Ölfelddienstleister besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten, umsatzseitig erneut schlechter.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.681,24 0,02 6,44 18,66 S&P-500 3.093,08 0,26 7,90 23,39 Nasdaq-Comp. 8.475,31 0,48 40,80 27,73 Nasdaq-100 8.255,89 0,44 36,24 30,43 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 824 Mio 962 Mio Gewinner 1.559 1.363 Verlierer 1.400 1.583 unverändert 91 93

Gut behauptet - Die Rekordjagd ging weiter, allerdings mit nur kleinen Gewinnen. Etwas gedämpft wurde die Stimmung von US-Präsident Donald Trump. Der hatte gesagt, er habe einer Senkung der Strafzölle noch nicht zugestimmt für den Fall des Zustandekommens eines ersten Handelsbakommens mit China. Bei Walt Disney lag im vierten Quartal der Umsatz zwar leicht unter den Erwartungen, dafür fiel das Nettoergebnis besser aus. Die Aktie gewann 3,8 Prozent. Für Boeing ging es 1,8 Prozent nach unten. Aufgrund der bestehenden Unsicherheit über den Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme der 737 Max plant die Fluggesellschaft Southwest, Maschinen dieses Typs zwei Monate länger vorsorglich aus dem Flugplan zu nehmen. Tabakwerte legten zu. Zwar will US-Präsident Trump das Mindestalter für den Kauf von E-Zigaretten anheben, allerdings hatte die US-Regierung im September noch ein Verbot von aromatisierten Flüssigkeiten für E-Zigaretten angekündigt. Philip Morris gewannen 1,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,66 -0,7 1,67 46,0 5 Jahre 1,74 1,2 1,73 -18,2 7 Jahre 1,85 1,5 1,84 -39,6 10 Jahre 1,94 2,3 1,92 -50,6 30 Jahre 2,42 2,1 2,40 -64,8

US-Anleihen gaben leicht nach und konnten damit zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten. Die Aussagen von US-Präsident Trump zum Handelsstreit hatten die Kurse kurzzeitig angeschoben. Am Ende setzten die Renditen ihren jüngsten Anstieg angesichts der zuletzt gestiegenen Zuversicht im Handelskonflikt fort. Die Zehnjahresrendite erhöhte sich um 2,3 Basispunkte auf 1,94 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:25h % YTD EUR/USD 1,1025 +0,0% 1,1020 1,1045 -3,8% EUR/JPY 120,11 -0,2% 120,37 120,78 -4,5% EUR/GBP 0,8617 +0,0% 0,8615 0,8622 -4,3% GBP/USD 1,2793 +0,0% 1,2791 1,2811 +0,4% USD/JPY 108,95 -0,2% 109,22 109,33 -0,7% USD/KRW 1158,76 +0,3% 1158,76 1157,63 +4,0% USD/CNY 7,0064 +0,1% 6,9960 6,9927 +1,9% USD/CNH 7,0074 +0,2% 6,9909 6,9899 +2,0% USD/HKD 7,8334 +0,1% 7,8272 7,8266 +0,0% AUD/USD 0,6852 -0,1% 0,6857 0,6875 -2,7% NZD/USD 0,6346 +0,2% 0,6330 0,6353 -5,5% Bitcoin BTC/USD 8.745,51 -3,6% 9.075,51 8.993,76 +135,1%

Der Dollar setzte seine Erholung fort. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1022 Dollar und damit knapp über seinem Tagestief. Das britische Pfund fiel deutlich und unter die Marke von 1,28 Dollar, zuletzt im US-Handel auf 1,2785 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,64 57,24 -1,0% -0,60 +17,1% Brent/ICE 61,84 62,51 -1,1% -0,67 +11,8%

Die Ölpreise drehten ins Plus, nachdem die Nachricht eines Drohnen-Abschusses durch den Iran die Runde gemacht hatte. Es sei eine nicht identifizierte ausländische Drohne in der Nähe eines Hafens abgeschossen worden, hatte es geheißen. Daneben stützten weiter die Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit und auch, dass die Zahl der in den USA aktiven Öl-Förderanlagen in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit 30 Monaten gefallen ist. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 57,42 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Brent legte um 0,5 Prozent auf 62,63 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.463,72 1.458,70 +0,3% +5,02 +14,1% Silber (Spot) 16,88 16,79 +0,5% +0,09 +9,0% Platin (Spot) 887,87 891,34 -0,4% -3,47 +11,5% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,4% -0,01 +1,0%

Der Goldpreis fiel weiter. Die Feinunze reduzierte sich um 0,7 Prozent auf 1.459 Dollar. Auf Wochensicht betrug das Minus über 3 Prozent und war das größte seit über zwei Jahren. Vor allem die zuletzt stark gestiegenen Anleihezinsen machten Marktteilnehmer für die negative Entwicklung verantwortlich. Diese machten das zinslos gehaltene Edelmetall relativ betrachtet weniger attraktiv. Zudem hatte JP Morgan die Empfehlung für Gold von "Übergewichten" auf "Leicht Untergewichten" geändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

BOLIVIEN

Nach dem Rücktritt des bolivianischen Präsidenten Evo Morales hat Mexiko dem linksgerichteten Politiker Asyl angeboten. Zuvor hätten 20 Regierungsvertreter und Abgeordnete Zuflucht in der mexikanischen Botschaft in Boliviens Hauptstadt La Paz gesucht, so Außenminister Marcelo Ebrard. Nach landesweiten Protesten wegen mutmaßlichen Betrugs bei der Präsidentschaftswahl hatte Morales am Sonntag seinen Rücktritt verkündet, nachdem er auch den Rückhalt der Armee und Polizei verloren hatte. Die Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober war hochumstritten, das offizielle Ergebnis wurde von der Opposition wegen Vorwürfen des Wahlbetrugs nicht anerkannt.

BRASILIEN

Die brasilianische Justiz hat die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva angeordnet.

HONGKONG

Bei neuerlichen Protesten in Hongkong hat ein Polizist einem Demonstranten in die Brust geschossen. In einer Live-Übertragung auf Facebook war am Montagmorgen (Ortszeit) zu sehen, wie der Beamte seine Waffe zieht und versucht, an einer zuvor von Demonstranten blockierten Straßenkreuzung einen vermummten Mann festzunehmen. Ein anderer Vermummter nähert sich, der Polizist schießt ihm in die Brust. Sekunden später gibt der Polizist zwei weitere Schüsse ab und ein weiterer Demonstrant geht zu Boden. Anschließend war zu sehen, wie Beamte die beiden Männer abtransportierten. Aus Polizeikreisen wurde der Einsatz von scharfer Munition bestätigt.

IRAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2019 01:56 ET (06:56 GMT)

hat die Urananreicherung trotz eines Verbots im internationalen Atomabkommen nach eigenen Angaben auf fünf Prozent gesteigert.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Maschinenbauaufträge in Japan sind im September in der Kernrate um 2,9 Prozent zum Vormonat gesunken, wohingegen Ökonomen einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet hatte.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg steigt in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten ein.

AUTOABSATZ CHINA

In China ging der Autoabsatz im Oktober zum Vorjahr um 4 Prozent zurück.

TABAKINDUSTRIE USA

US-Präsident Donald Trump plant die Anhebung des Mindestalters für den Kauf von E-Zigaretten von 18 auf 21 Jahre. Er betonte aber gleichzeitig, dass auf die Arbeitsplätze in der wachsenden E-Zigaretten-Industrie geachtet werden müsse. Die US-Regierung hatte im September noch ein Verbot von aromatisierten Flüssigkeiten für E-Zigaretten angekündigt.

TABAKINDUSTRIE USA

Nach 39 Todesfällen und mehr als 2.000 Lungenerkrankungen durch E-Zigaretten hat eine US-Gesundheitsbehörde nach eigenen Angaben wahrscheinlich die Ursache ausfindig gemacht. Es gebe "direkte Belege" dafür, dass ein aus Vitamin E gewonnenes Öl die Lungenerkrankungen bei den E-Zigaretten-Konsumenten hervorgerufen habe.

ARAMCO

Der Gewinn von Aramco ist im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Er fiel auf 21,2 (30,3) Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum. Grund war zum einen der Ölpreis, der im dritten Quartal durchschnittlich bei etwa 62 Dollar je Barrel lag, ein Jahr zuvor waren es noch etwa 75 Dollar gewesen. Aber auch Produktionsausfälle nach den Attacken auf wichtige Förderanlagen am 14. September drückten den Gewinn.

ARAMCO

Nach dem angekündigten Börsengang will der Ölgigant ab kommendem Sonntag Angebote für seine Aktien annehmen. Der endgültige Ausgabepreis soll am 5. Dezember bekanntgegeben werden.

ASPEN JAPAN KK

Die Novartis-Tochter Sandoz kauft vom südafrikanischen Unternehmen Aspen dessen Unternehmensbereich Aspen Japan KK. Der anfängliche Kaufpreis soll 300 Millionen Euro betragen, weitere Zahlungen von bis zu 100 Millionen Euro sollen später erfolgen.

BOEING

will die Auslieferung seines Problemfliegers 737 Max trotz der noch nicht vorliegenden Genehmigungen für ein notwendiges Pilotentraining noch vor Jahresende wieder aufnehmen. Derzeit liefen die Gespräche darüber mit den Behörden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

TENCENT/NINTENDO

Der chinesische Konzern Tencent will über seine Partnerschaft mit Nintendo auf dem US-Videospielmarkt Fuß fassen. Tencent will mehr Konsolenspiele für US-Verbraucher herstellen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2019 01:56 ET (06:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.