Wer langfristig in Aktien investieren möchte, sollte sich möglichst ein gut gemischtes Depot zulegen und darauf achten, auf Werte aus verschiedenen Ländern und auch unterschiedlichen Branchen zu setzen. Denn je weniger die gekauften Titel in Korrelation zueinander stehen, umso weniger kommt das Gesamtdepot in Schieflage, sollte es mit einer Branche oder einem Land einmal nicht so gut laufen. Neben Konsum, Finanzen und Energie gehört meiner Meinung nach auch die Gesundheitsbranche zu einem Basisinvestment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...