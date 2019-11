Mainfirst hat Dürr von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 40 Euro angehoben. Im Geschäft mit Lackieranlagen gebe es mehr Licht als Schatten, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies "übermale" Margenschwächen in der Holzverarbeitung. Auch hier erwartet der Experte im dritten Quartal eine Auftragsbelebung./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

