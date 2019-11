Mit einem Minus von 2,7 Prozent lag die Allianz-Aktie am Freitag auf Platz 2 der DAX-Verlierer. Was allein für sich genommen noch kein Beinbruch ist. Es ist aber ein Weckruf für das bullische Lager. Denn dass dieses Minus die Reaktion auf die am Freitagmorgen vorgelegte Quartalsbilanz war und am Vortag ein neues, mehrjähriges Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...