Wenn es eine Sache gibt, in der Warren Buffett unbestreitbar gut ist, dann die, für sich und seine Investoren viel Geld zu verdienen. In rund 65 Jahren ist Buffetts Nettovermögen von 10.000 US-Dollar auf 82 Mrd. US-Dollar gestiegen, während die Aktionäre seines Konglomerats Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) über viele Jahrzehnte hinweg mehr als 400 Mrd. US-Dollar an Vermögen erhalten haben. Das "Geheimnis" von Buffetts Erfolg ist eigentlich gar kein Geheimnis. Das Orakel von Omaha, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...