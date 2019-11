DiaMonTech stärkt internationales Vertriebsnetzwerk - Vereinbarung für den Vertrieb von mindestens 40.000 'D-Pocket-Geräten' in Lateinamerika unterzeichnet DGAP-News: DiaMonTech AG / Schlagwort(e): Vertrag DiaMonTech stärkt internationales Vertriebsnetzwerk - Vereinbarung für den Vertrieb von mindestens 40.000 'D-Pocket-Geräten' in Lateinamerika unterzeichnet 11.11.2019 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DiaMonTech stärkt internationales Vertriebsnetzwerk - Vereinbarung für den Vertrieb von mindestens 40.000 "D-Pocket-Geräten" in Lateinamerika unterzeichnet Berlin, 11. November 2019 - Die DiaMonTech AG, ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen, hat eine weitere Vereinbarung mit einer internationalen Vertriebsgesellschaft unterzeichnet. Der Distributor mit Fokus auf Südamerika, u.a. Argentinien, plant zunächst mindestens 40.000 "D-Pocket"-Geräte über einen Zeitraum von drei Jahren zu vertreiben. Das "D-Pocket" hat die Größe eines Smartphones und ermöglicht es Anwendern beliebig oft, schmerzfrei und präzise den Blutzuckerspiegel zu bestimmen. Das potenzielle Umsatzvolumen der neuen Vertriebsvereinbarung beträgt bis zu rund 100 Millionen Euro. Die beiden Partner streben eine langfristige Zusammenarbeit für Südamerika an. Damit erhöhen sich die mit Absichtserklärungen unterlegten Vorab-Bestellungen auf über 120.000 "D-Pocket"-Geräte jährlich. Zuvor hatte DiaMonTech bereits Vereinbarungen mit Vertriebspartnern in China über 100.000 Geräte pro Jahr und in Japan über 10.000 Geräte pro Jahr getroffen. In Europa plant DiaMonTech den Eigenvertrieb via E-Commerce sowie eine Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, Apotheken und Krankenkassen. "Diabetes ist ein stark wachsendes globales Problem. Unsere nicht-invasive Technologie zur Blutzuckermessung ruft daher weltweit ein großes Interesse hervor. In Mittel- und Südamerika gibt es bereits mehr als 26 Millionen Diabetiker. Mit unserem neuen Partner bauen wir unsere internationales Vertriebsnetzwerk in einem attraktiven Markt weiter aus", sagt Thorsten Lubinski, CEO der DiaMonTech AG. DiaMonTech finalisiert derzeit die Entwicklung des Produkts "D-Pocket", das Ende 2020 auf den Markt kommen soll. Über DiaMonTech Die DiaMonTech AG ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische Detektionstechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung ohne Schmerzen ermöglicht. Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.DiaMonTech.de. Pressekontakt Alexander Neblung Kirchhoff Consult AG Telefon +49 40 60 91 86 70 E-Mail diamontech@kirchhoff.de --------------------------------------------------------------------------- 11.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DiaMonTech AG Boxhagener Straße 82a 10245 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 50175936 Internet: www.diamontech.de ISIN: DE000A255G44 WKN: A255G4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) EQS News ID: 908899 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908899 11.11.2019 ISIN DE000A255G44 AXC0083 2019-11-11/09:03