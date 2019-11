Der Oktober war an der Börse weder sehr gut noch ganz schlecht, so lässt es sich vielleicht auf den Punkt bringen. Kein "Goldener Oktober aber doch ein vergoldeter Monat. Denn der Dax brachte immerhin ein Plus von 3,53 Prozent, weniger als der Vormonat September, der noch mit 4,09 Prozent zu Buche schlug. Aber wesentlich besser als der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...