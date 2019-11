Wien (www.anleihencheck.de) - ArcelorMittal (AM) tritt von dem Leasingvertrag mit bedingter Kaufoption für das italienische Ilva Stahlwerk zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Zuge des 2018 abgeschlossenen Kaufvertrags habe die italienische Regierung AM bis 2023 Immunität vor rechtlichen Folgen aufgrund der Umweltverschmutzung durch das dafür bekannte Werk gewährt. Im Gegenzug habe sich AM u.a. verpflichtet, EUR 1,2 Mrd. zur Verbesserung der Umweltbilanz zu investieren. Am 3. November habe Italien diese Immunität aufgehoben, weshalb AM nun von der vereinbarten Rücktrittsoption Gebrauch mache. Italien werfe AM unterdessen vor, den vorgesehenen Produktionsplan bisher nicht einzuhalten. Die Schließung des Werks gefährde zahlreiche Arbeitsplätze, u.a. deshalb versuche Italien, AM von einem Rücktritt abzuhalten. (News vom 07.11.2019) (11.11.2019/alc/n/a) ...

