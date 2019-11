Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Handelskonflikte bleiben dominierendes Thema, so die Analysten der Helaba.So bestätige der US-Wirtschaftsberater Kudlow am Freitag die Fortschritte in den Verhandlungen mit China. Präsident Trump dämpfe jedoch den Optimismus, sodass die Zweifel an einem "Phase 1-Deals" zunehmen würden. Das Schlagzeilenrisiko bleibe somit hoch. EU-Präsident Juncker zufolge würden diese Woche keine US-Importzölle auf europäische Fahrzeuge erhoben. Zum Wochenschluss seien die scheinbar sicheren Rentenpapiere der EWU-Kernländer angeschlagen geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...