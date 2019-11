Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Finanzdienstleister GRENKE platziert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS2078696866/ WKN A2R98B) mit einem Emissionsvolumen von 300 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis zum 09.01.2025, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 0,625%. Erstmals werde der Kupon anteilig am 09.01.2020 ausbezahlt. Die weiteren Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P stufe GRENKE mit einem Rating von BBB+ ein. (Bonds Weekly Ausgabe 45 vom 08.11.2019) (11.11.2019/alc/n/a) ...

