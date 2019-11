Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts007/11.11.2019/08:45) - Der Traum vom einfachen und lukrativen Warenhandel ist seit der Einführung des Internets allgegenwärtig und hat sich im Laufe der letzten Jahre zunehmend etabliert. Denn der Online-Handel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant entwickelt und es ist weiterhin kein Ende abzusehen. Der heutige Kunde kauft fast alles im Internet und erwartet dementsprechend auch ein breit aufgestelltes Produktsortiment. Oftmals verfügen jedoch vor allem Unternehmensgründer nicht über ausreichend Kapital, um die große Nachfrage abdecken zu können. Darüber hinaus entstehen erhebliche Risiken und Kosten, wenn eingelagerte Produkte dann doch nicht verkauft werden. Eine Möglichkeit, dieses Risiko zu minimieren, bietet der Streckenhandel, englisch: "Dropshipping". Hier wird der Online-Handel möglich gemacht, ohne dass zuvor Waren eingekauft und gelagert werden müssen. Langjähriger Experte ist die EXPERTISEROCKS SL aus Spanien. Die beiden Köpfe hinter der SL sind Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler und realisierten mit ihrem Team allein in den letzten 12 Monaten Shopsysteme mit nachweislichen Umsätzen in Millionenhöhe. Ihr Wissen und ihre Shopsysteme bieten die beiden interessierten, angehenden Online-Händlern an. "Wir gehen auf die steigende Nachfrage handwerklich tätigen Personen ein, die komfortabel und ohne körperliche Anstrengung ihr Geld von Zuhause aus verdienen möchten", so Jasmin Hoffmann. "Viele wagen auch erst mit Dropshipping den Weg in die lang ersehnte Selbstständigkeit, da dieser Weg großes Potenzial mit wenig Startkapital und Risiko bietet. Auch ortsunabhängiges Arbeiten ist mit Dropshipping möglich." "Die Prozesse sind automatisiert und wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und fertige Shop-Systeme. Außerdem natürlich eine umfassende Betreuung und Beratung. So können bereits Anfänger auf diesem Gebiet schnell, einfach und sicher in den Online-Handel einsteigen. Und das fast ohne Kapitaleinsatz", ergänzt Fabian Siegler. "Mit unserer vierten Version von Elite Dropshipping bleiben nun endgültig keine Wünsche mehr offen. Anhand unserer langjährigen Expertise haben wir unsere Software und unseren Service in den vergangenen Jahren zunehmend optimiert." Aktuell wurde die vierte Version von Elite Dropshipping gelauncht. Die Handhabung ist jetzt noch einfacher und effizienter, angehende Online-Händler haben die Möglichkeit, mit einem fertigen, bereits bestehenden Online-Shop zu starten. Die schlüsselfertigen Webshops können mit allen laufenden Umsätzen und Gewinnen übernommen werden - die anfängliche Aufbauarbeit entfällt. Außerdem ist eine relativ genaue Erfolgsprognose und eine Einschätzung des Arbeitsaufwands möglich. Pünktlich zum Launch der vierte Version von Elite Dropshipping bietet EXPERTISEROCKS eine neue Webseite, ein Webinar zum neuen Produkt und viele neue Funktionen. Interessierte finden unter http://elite-dropshipping.rocks alle aktuellen Shops sowie weiterführende Informationen. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: elite-dropshipping.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191111007

November 11, 2019 02:45 ET (07:45 GMT)