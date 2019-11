11.11.2019 - Im dritten Quartal lag der Umsatz des LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) - Konzerns mit 34,8 Mio. EUR rund 19 % über dem Vorjahreswert. Nach neun Monaten erreichte er 107,5 Mio. EUR, ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. "Mit nunmehr sechs Quartalsgewinnen in Folge ist unser Unternehmen jetzt wieder nachhaltig profitabel aufgestellt und befindet sich damit in einer starken Position", sagt Dr. Götz M. Bendele, CEO von LPKF. Damit hat der Physiker das erste große Ziel erreicht, das er sich bei seinem Amtsantritt vor rund 18 Monaten für LPKF gesetzt hatte. Aufträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...