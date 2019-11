Die Börsen haussieren, die Bewertungen steigen. Viele Anleger fragen sich: Was kann ich jetzt noch kaufen? Dieser Frage ist CNBC in einer empirischen Studie nachgegangen. Der US-Sender hat ausgewertet, welche Werte bei den Analysten an der Wall Street derzeit hoch im Kurs stehen. Das Ergebnis: Keine Aktie ist so beliebt wie Amazon.Laut der CNBC-Studie stufen derzeit 47 von 48 Analysten Amazon mit "Kaufen" ein. Damit liegt der E-Commerce- und Cloud-Spezialist vor Marathon Petroleum (17 Kaufempfehlungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...