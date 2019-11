Varta glänzte zuletzt mit den Zahlen für das dritte Quartal. Der Batteriehersteller hob aufgrund der guten Geschäftsentwicklung sogar noch die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie zog in der Folge weiter an und kletterte über die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro.Angetrieben von guten Zahlen für das dritte Quartal und einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr kletterte die Varta-Aktie über die Marke von 100 Euro. Im Anschluss ging es für das Papier sogar bis auf das Rekordhoch ...

