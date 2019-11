Es herrscht reges Treiben am am KMU-Anleihen-Markt, aktuell ist die Emissionstätigkeit besonders hoch. Heute, am 11.11.2019, startet gleich bei drei neuen Anleihen aus unterschiedlichen Branchen die Zeichnungsfrist: So kann ab heute die 6,75%-Anleihe (WKN: A2YN25) des Automobilzulieferers Schlote Holding GmbH, die 5,25%-Anleihe (WKN: A2YN3Q) der auf Öl- und Gasförderung ausgerichteten Deutsche Rohstoff AG sowie die 5,50%-Anleihe (WKN: A2YN1M) des Finanzdienstleisters Jung, DMS und Cie. Pool GmbH gezeichnet werden. Weitere Anleihen, die derzeit gezeichnet oder getauscht werden können, finden Sie in unserer Übersicht.

Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der öffentlich angeboteten Anleihen inkl. der wichtigsten Eckdaten:

Zeichnungsphasen im November/Dezember 2019:

Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 ISIN: DE000A2YN3Q8 Volumen: bis zu 100 ...

