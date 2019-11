Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) beteiligt sich neben dem SeniVita-Anleihentausch auch am aktuellen Anleihen-Tausch-Angebot der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH. So haben die Assetmanager des FONDS die alte 7,50%-NZWL-Anleihe 15/21 (WKN A13SAD) zum Umtausch in die neue 6,50%-NZWL-Anleihe 19/25 (WKN A255DF) eingereicht.

NZWL-Anleihe 2019/25

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH (WKN A255DF) ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 18.12) ausgestattet und hat eine Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...