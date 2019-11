FRANKFURT (Dow Jones)--Das Internetbeteiligungsunternehmen Rocket Internet hat sich mit gut 5 Prozent bei United Internet eingekauft. Am 6. November erreichte der Anteil 5,46 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung von United Internet hervorgeht. Zum aktuellen Kurs hat die Beteiligung einen Wert von rund 330 Millionen Euro. Weitere Angaben enthielt die Stimmrechtsmitteilung nicht.

Erst Ende Oktober war der Startup-Investor auch beim Kabelanbieter Tele Columbus eingestiegen und kommt dadurch United Internet in die Quere. Rocket Internet kaufte einen Anteil von 12,3 Prozent an Tele Columbus und will weiter aufstocken. Größter Aktionär des Kabelanbieters ist United Internet mit knapp 30 Prozent. Der Internetprovider hatte sich im August auf der Hauptversammlung im Streit mit Tele Columbus um die Besetzung des Aufsichtsrates durchgesetzt. Seitdem ist United Internet mit sechs eigenen Kandidaten im Kontrollgremium des Berliner Unternehmens vertreten.

