In China werden Tencent weitere Steine in den Weg gelegt. Der Gaming-Gigant blickt daher weiter gen Westen und hat jetzt Konsolen-Spieler in Europa und den USA im Blick. Helfen soll Tencent dabei die Partnerschaft mit Nintendo.Eine aufwändige Lizenzvergabe und Beschränkungen für Minderjährige machen Spielefirmen in China das Leben schwer. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Konzerne wie Tencent vermehrt nach Wachstumschancen im Ausland suchen. Insideraussagen konkretisieren nun diesen neuen Fokus."Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...