Wien (www.anleihencheck.de) - Das "office-sharing" Startup WeWork, an dem die Softbank direkt und mittels dem eigenem VC Fond "Vision Fund" beteiligt ist, beschert dem japanischen Konzern den höchsten Quartalsverlust jemals, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem das geplante IPO des Startups zuletzt, u.a. aufgrund von Bedenken bezüglich der Profitabilität, abgesagt worden sei, habe Softbank die Beteiligung um insgesamt USD 8,2 Mrd. abschreiben müssen, resultierend in einem konsolidierten Verlust von rund USD 6,5 Mrd. Ein weiteres Investment der Softbank, der deutsche Zahlungsanbieter Wirecard, befinde sich unterdessen mit Vorwürfen bezüglich fragwürdiger Bilanzierungsmethoden konfrontiert und habe KPMG beauftragt eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, welche zum Ende des ersten Quartals 2020 abgeschlossen sein solle. (News vom 07.11.2019) (11.11.2019/alc/n/a) ...

