Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart bleibt es zunächst ruhig am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Im Laufe der Woche würden die Investoren auf Neuemissionen in den Niederlanden, Deutschland und Irland treffen. Mit Blick auf den 10J-Spread der Peripherieländer zeichne sich zurzeit ein ambivalentes Bild. So steige der Renditevorsprung italienischer Titel gegenüber Bunds seit Mitte September tendenziell und liege aktuell bei 154 BP. Die Renditedifferenzen spanischer und portugiesischer Papiere gegenüber dem deutschen Pendant lägen momentan bei 66 bzw. 59 BP. (11.11.2019/alc/a/a) ...

