Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt ging es letztlich leicht nach oben, nachdem der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) über weite Strecken im Minus gelegen hatte, so die Analysten der Nord LB.Grund für den Umschwung sei die wieder schwindende Zuversicht im Handelsstreit gewesen. Am US-Anleihenmarkt habe es keine einheitliche Tendenz gegeben. Lediglich die Longbonds hätten deutlicher verloren. Starke Konjunkturdaten hätten ansonsten nur temporär für Kursverluste gesorgt. (11.11.2019/alc/a/a) ...

