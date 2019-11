Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 18 Euro angehoben. Die Stahlpreise stabilisierten sich und die Rohstoffkosten gingen weiter zurück, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hält er das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken beim Stahlkonzern für attraktiv./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-11/10:11

ISIN: LU1598757687