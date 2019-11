United Internet 0.27% Narodus (KM188188): Das ist ja ein interessanter Zug: Heute morgen kam die Mitteilung, dass Rocket Internet SE über den freien Markt sich ca. 5,6% der Anteile an United gesichert hat. Daraufhin springt der Kurs über die 30 Euro. Morgen kommen die Zahlen und die Spannung steigt. Warte wir mal ab, was da alles noch kommt. Vorerst werden keine Stücke aus der Hand gegeben. (11.11. 09:32) >> mehr comments zu United Internet: www.boerse-social.com/launch/aktie/united_internet Verbio -0.51% MaxiScalibusa (ALLIN001): ALLIN001: Verbio - Vereinigte Bioenergie AG - Technisch und fundamental stark. ALL IN. Aloha. Maxi Scalibusa (11.11. 09:31) >> mehr comments zu Verbio: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...